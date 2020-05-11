رياضة | أتالاتنا يُعلن وفاة أحد لاعبيه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أتالاتنا يُعلن وفاة أحد لاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي، وفاة لاعبه فريق الشباب بالنادي أندريا رينالدي عن عمر الـ19 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وذكر أتالانتا في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت : "يعرب نادي أتالانتا ورئيسه أنطونيو بيركاسي عن تأثرهما العميق، وكل عائلة نادي أتالانتا من تألم أفراد أسرة اللاعب ونادي لنيانو بسبب وفاة اندريا رينالدي".

وأضاف البيان :" ارتدى اندريا القميص الأزرق والأسود منذ أن كان عمره 13 عاما، حيث ساهم مع فريق تحت 17 عاما للفوز بلقبي الدوري وكأس السوبر في عام 2016، قبل أن يواصل مسيرته مع أندية ايموليسي وميزولارا، فيما قضى الموسم الحالي معارا لفريق لينانو،كان دائما إيجابيا، ونجح في أن يكون محبوبا من الجميع".

وتابع أتالانتا :"تماما كما في الملعب ، كنت دائمًا آخر من يستسلم ، هذه المرة أيضًا قاتلت بكل قوتك كي لا تذهب بعيدًا. لكن تلك الابتسامة اللطيفة ستبقى على قيد الحياة دائمًا في قلب أولئك الذين كانوا محظوظين بالتعرف عليك".