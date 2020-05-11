رياضة | فايلر يستقر على عودة 3 لاعبين من معاري الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على عودة 3 لاعبين من معاري الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استعادة عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعكف فايلر حاليًا على دراسة ملف لاعي الفريق المعارين للأندية المحلية واستقر بشكل مبدئي على عودة ثلاثة لاعبين والاستغناء عن لاعب واحد.

ورحب المدرب السويسري بعودة أكرم توفيق مجددًا بعد ظهوره بمستوى مميز خلال فترة إعارته مع فريقه بالموسم الجاري، وإمكانية تعويض حسام عاشور لاعب الفريق المنتهي عقده

كما استقر فايلر على استعادة محمد شريف من صفوف إنبي، بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة، لتدعيم خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.