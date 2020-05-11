رياضة | رياض محرز: صلاح منعني من الانضمام إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رياض محرز: صلاح منعني من الانضمام إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن واقعة في 2017 منعته من الانضمام إلى ليفربول والسبب كان الدولي المصري محمد صلاح.

وقال محرز خلال مقابلة مع موقع "DZ Foot" على "إنستجرام": "قبل انضمامي لمانشستر سيتي، كان هناك اهتمام من ليفربول، ولكن بمجرد أن تعاقدوا مع محمد صلاح، انتهى الأمر".

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وتألق محرز بشكل لافت في موسم 2015/2016، حيث قاد فريقه السابق ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، كما اختير صاحب الـ29 عاما، أفضل لاعب في ذلك الموسم في الدوري الإنجليزي.

وبعد ذلك بعام، وفي 2017، أبدى ليفربول رغبته في التعاقد مع محرز، بحسب ما زعم اللاعب نفسه، ولكن الفريق الإنجليزي تخلى عن هذه الفكرة بمجرد ضمه صلاح من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو تقريبا.

وانتظر محرز حتى العام 2018، لينضم لمانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم العربية.