رياضة | رابطة هوكي الجليد في أمريكا تقرر إلغاء الموسم بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة هوكي الجليد في أمريكا تقرر إلغاء الموسم بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت رابطة الدوري الأمريكي لهوكي الجليد، فعاليات الموسم الحالي لدوري هوكي الجليد بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد. وكانت فعاليات الموسم توقفت منذ 12 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا. والآن، يأمل المتابعون في استئناف النشاط خلال الموسم المقبل وإن كان من المحتمل إقامته بدون جماهير. وقال ديفيد أندروز رئيس الرابطة : "استئناف واستكمال موسم 2019 / 2020 ليس ممكنا في ظل الظروف الحالية".

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