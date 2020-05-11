رياضة | الزمالك ينافس الأهلي على صفقة مميزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك ينافس الأهلي على صفقة مميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل مسئولو نادي الزمالك في خطف صفقة مميزة من الأهلي والتي يرغب المارد الأحمر في التعاقد معها في الصيف.

ويرغب الزمالك في الدخول في مفاوضات مع رجب بكار لاعب نادي بيراميدز لضمه في الصيف القادم للفريق.

وسيبدأ مسئولو الزمالك في الدخول في مفاوضات مع رجب بكار ومسئولو بيراميدز خلال الفترة القادمة لضم اللاعب في أسرع وقت.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد أظهر رغبة في التعاقد مع رجب بكار في الصيف ولكن تراجع الفريق من الصفقة ليفسح المجال أمام الزمالك في إنهائها بشكل أسهل.