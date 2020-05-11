رياضة | الحكومة البريطانية تعيد الحياة للدوري الإنجليزي من جديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة البريطانية تعيد الحياة للدوري الإنجليزي من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الحكومة البريطانية في اتخاذ خطوات أولية من أجل العودة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة المقبلة، ولكن بدون حضور الجماهير.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية اليوم أن الحكومة البريطانية وافقت على عودة النشاط الرياضي والحياة لكرة القدم، ولكن ضمن خارطة طريق تم الإعلان عنها خوفا من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وأصرت الحكومة وثيقة مكونة من عشرات الصفحات يأتي من خلالها التخطيط لعودة النشاط الرياضي بشروط مطلع يونيو المقبل.

ووفقا للوثيقة فإن الحكومة ستقوم برصد آثار إعادة فتح مؤسسات مماثلة أخرى في أماكن أخرى من العالم، عند حدوث ذلك، كما ستنشئ الحكومة سلسلة من الفرق للعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة في هذه القطاعات لتطوير الطرق التي يمكنهم من خلالها جعل هذه الأعمال والأماكن العامة آمنة من الفيروس.

ويبتعد ليفربول عن مانشستر سيتي في الصدارة بفارق 25 نقطة وتتبقى له 6 نقاط فقط من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي.