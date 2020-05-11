رياضة | فايلر يرحب بتجديد عقده مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يرحب بتجديد عقده مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو النادي الأهلي من الوصول لاتفاق مع السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

فايلر يمتلك عدد من العروض المغرية من بعض الأندية الخليجية للتعاقد معه، بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي، حسب ما أشارت تقارير صحفية، ولكن المدرب أبدى تمسكه بالبقاء مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، رافضاً جميع محاولات اغراؤه.

ويأمل فايلر في إستكمال ما بدأه مع الأهلي في الموسم الجاري، ويهدف للتتويج بجميع البطولات، لاسيما بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تعد الأهم لجمهور الأحمر في الوقت الحالي.

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وسيتم الإعلان رسمياً عن تجديد عقد فايلر خلال الساعات المقبلة، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

جدير بالذكر أن رينيه فايلر كان تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شهر سبتمبر الماضي، خلفاً للمدرب الأوروجواياني "مارتن لاسارتي".

ونجح فايلر في التتويج ببطولة كأس السوبر عام 2019 على حساب الزمالك، بالإضافة لتصدر بطولة الدوري المصري الممتاز وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.