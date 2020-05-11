رياضة | فريق ويليامز يعلن تعيين مديرًا إداريًا لفريق ويليامز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فريق ويليامز يعلن تعيين مديرًا إداريًا لفريق ويليامز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق ويليامز والذي ينافس في بطولة فورمولا-1 للسباقات، تعيين سيمون روبرتس، رئيس العمليات بفريق مكلارين في منصب المدير الإداري لبرنامج الفريق في فورمولا-1.

وذكر ويليامز في بيان أن روبرتس "سيتحمل كل المسؤولية عن عملية التصميم والتطوير، والتسابق وعمليات التصنيع والتخطيط".

وحتى الآن لم تبدأ فورمولا-1 الموسم حيث أجبر وباء فيروس كورونا على تأجيل أو إلغاء أول عشر سباقات في الموسم.

وكافح فريق ويليامز بشكل سيء في السنوات الأخيرة بسيارات خارج المنافسة ليقبع الفريق في قاع ترتيب فئة المصنعين.

وقالت كلير ويايتمز نائبة رئيس الفريق :"سيجلب سيمون خبرة ومعرفة ضخمة لفريق ويليامز، ونحن سعداء بانضمامه لنا عندما نعود للعمل بعد هذه الفترة من التوقف".

وأضافت :"سيقود فريقا موهوبا للغاية يتطلع لتصميم وتطوير الجيل الجديد من سيارات فريق ويليامز في فورمولا-1".

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أعلن فريق ويليامز البريطاني، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، اليوم الاثنين تعيين سيمون روبرتس، رئيس العمليات بفريق مكلارين، لمنصب تم إنشائه جديدا وهو المدير الإداري لبرنامج الفريق في فورمولا-1.

وذكر ويليامز في بيان أن روبرتس "سيتحمل كل المسؤولية عن عملية التصميم والتطوير، والتسابق وعمليات التصنيع والتخطيط".

وحتى الآن لم تبدأ فورمولا-1 الموسم حيث أجبر وباء فيروس كورونا على تأجيل أو إلغاء أول عشر سباقات في الموسم.

وكافح فريق ويليامز بشكل سيء في السنوات الأخيرة بسيارات خارج المنافسة ليقبع الفريق في قاع ترتيب فئة المصنعين.

وقالت كلير ويايتمز نائبة رئيس الفريق :"سيجلب سيمون خبرة ومعرفة ضخمة لفريق ويليامز، ونحن سعداء بانضمامه لنا عندما نعود للعمل بعد هذه الفترة من التوقف".

وأضافت :"سيقود فريقا موهوبا للغاية يتطلع لتصميم وتطوير الجيل الجديد من سيارات فريق ويليامز في فورمولا-1".

وسيتولى روبرتس منصبه الجديد في الأول من يونيو المقبل.