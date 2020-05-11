رياضة | كفيتوفا وبليسكوفا يشاركان في بطولة التشيك للتنس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كفيتوفا وبليسكوفا يشاركان في بطولة التشيك للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون تركيز كل من بترا كفيتوفا وكارولينا بليسكوفا، على المشاركة في بطولة مقبلة سينظمها الاتحاد التشيكي للعبة في ظل توقف النشاط بسبب تفشي وباء كورونا.

وستعطي البطولة التي ستقام خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو الجاري للرجال والسيدات في براغ، الفرصة للمشاركين لخوض مباريات في ظل توقف الأجندة الدولية على الأقل لمنتصف يوليو بسبب وباء فيروس كورونا.

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وتتقدم كفيتوفا وبليسكوفا منافسات السيدات والذي سيشهد مشاركة لاعبات من كاس الاتحاد بينما ستشهد منافسات الرجال كل فريق كأس ديفيز بقيادة المصنف الـ65 على العالم جيري فيسيلي، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء "سي.تي.كيه" مساء الأحد.

وتقام المباريات بدون جمهور ولكن سيتم إذاعتها عبر التلفاز والإنترنت.

ويخطط الاتحاد الألماني للتنس لإقامة حدث مشابه للاعبيه في يونيو، وشهدت ألمانيا أيضا إقامة حدثين صغيرين تحت شروط سلامة ونظافة صارمة.