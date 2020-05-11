رياضة | صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين ليفربول وأتليتكو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين ليفربول وأتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية مفاجأة كبيرة بشأن صفقة تبادلية مرتقبة بين ليفربول وأتليتكو مدريد الإسباني.

يسعى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، إلى التعاقد مع الإنجليزي أليكس أوكسليد-تشامبرلين جناح ليفربول، مقابل انتقال لاعب الوسط الغاني توماس بارتي إلى صفوف "الريدز".

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن إدارة أتلتيكو مدريد تحاول جاهدة إقناع ليفربول بالصفقة، خاصة وأن الأرجنتني دييغو سيميوني المدير الفني للفريق الإسباني يرغب في التعاقد مع تشامبرلين.

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وأشارت الصحيفة إلى أن توماس بارتي يعد أحد أهداف آرسنال المهمة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأن أتلتيكو مدريد على علم بأنه لن يتمكن من الإبقاء على بارتي وإقناعه بفكرة تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، مما جعل الإدارة تتحرك وتقحم اللاعب في صفقة تبادلية من أجل الاستفادة منها.

بينما لم يفصح ليفربول بعد عن موقفه بشأن الصفقة التبادلية، خاصة وأن تشامبرلين يرتبط بعقد مع "الريدز" حتى عام 2023.

وانضم تشامبرلين (26 عاما) إلى صفوف ليفربول قادما من آرسنال في عام 2017، وتوج مع "الريدز" بدوري أبطال أوروبا وبطولة السوبر الأوروبي، إلى جانب كأس العالم للأندية.