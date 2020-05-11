رياضة | صدمة قوية للجميع.. باهر المحمدي يكشف وجهته المقبلة في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة قوية للجميع.. باهر المحمدي يكشف وجهته المقبلة في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي صدمة قوية للجميع بشأن مستقبله ووجهته القادمة في الصيف القادم.

وشهدت الفترة الأخيرة منافسة قوية بين الزمالك والأهلي للتعاقد مع المحمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولكن كشف باهر المحمدي أنه لا ينوي نهائيا الانتقال لصفوف نادي الزمالك في الصيف القادم في حالة رحيله عن الدراويش.

وأكد باهر المحمدي أنه ينوي الاحتراف في أوروبا في الصيف ولكن إذا لم يصل عرض مناسب لضمه فأنه من المحتمل أن يوافق على الانضمام إلى الأهلي.