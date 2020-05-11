رياضة | عاجل.. عودة الدوري الإنجليزي رسميا أول يونيو بدون جماهير

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. عودة الدوري الإنجليزي رسميا أول يونيو بدون جماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، موافقتها على عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بدءا من 1 يونيو المقبل وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

وكشفت الصحيفة أن الحكومة منحت الضوء الأخضر لاستئناف منافسات مسابقة البريميرليج وغيرها من الرياضات الأخرى الكبرى اعتبارا من 1 يونيو، ولكن مع عدم السماح بوجود أي مشجعين فى جميع الملاعب.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع ألا يتم السماح بحضور مشجعين فى المدرجات حتى يتم العثور على لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

Advertisements

ومن المقرر أن تجتمع اليوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الفيديو كونفرانس لإجراء مزيد من المناقشات حول خطتها المقترحة لمشروع إعادة المسابقة من جديد بعد توقف قارب شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.

وكانت مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز توقفت منذ 13 مارس الماضى، إلا أن رابطة الدورى الإنجليزى تهدف إلى الاستئناف بدون جماهير في شهر يونيو المقبل من أجل استكمال الموسم.

ويتصدر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، جدول ترتيب الدورى الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحإلى بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأصدرت رابطة أندية الدورى الإنجليزي، بيانا رسميا، الأسبوع الماضى قالت فيه:" تم الإتفاق على أن رابطة اللاعبين، أن اللاعبين والمدربين هم مفتاح عملية العودة وسيتم التشاور بشأن ذلك بشكل أكبر، أولويتنا هى صحة وسلامة اللاعبين والمدربين وموظفى الأندية، ,ندرس حاليًا أولى الخطوات ولن يتم العودة للتدريبات إلا بتوجيه حكومى وتحت إشراف طبى وبعد التشاور مع اللاعبين والمدربين".