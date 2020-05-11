رياضة | تعرف على موعد عودة الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد عودة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه تم تحديد موعد إستئناف الدوري الإسباني في الموسم الحالي والذي تم إيقافه في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن رابطة الدوري الإسباني أبلغت الأندية بأنه سيتم إستئناف ما تبقى من الموسم في يوم 12 يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه هناك تقارير أكدت مؤخرًا أن رابطة الدوري الإسباني وضعت 3 مواعيد لعودة الدوري الإسباني وهي 12 أو 19 أو 26 يونيو بينما صرح خافيير أجيري المدير الفني لليجانيس أن رابطة الدوري الإسباني أبلغتهم بأن الموسم ستم إستئنافه يوم 20 يونيو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن أندية الدوري الإسباني أجرت على لاعبيها اختبار فيروس كورونا وذلك إستعداداً للعودة إلى التدريبات الفردية علمًا بأن رابطة الدوري الإسباني أعلنت عن وجود 5 إصابات فقط في لاعبي أندية الدرجتين الأولى والثانية.