رياضة | فحوصات كورونا بالإجبار للاعب برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فحوصات كورونا بالإجبار للاعب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد أندية الليجا الأسبانية لعودة مباريات المنافسات المؤجلة بسبب فيروس كورونا المستجد مرة أخرى.

وخضع جميع لاعبي الفرق المشاركة لفحوصات فيروس كورونا، للوقوف على الإصابات لاستئناف الدوري .

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وخضع عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، لفحوصات فيروس كورونا استعدادًا لعودة المباريات، لغيابه عن الفحوصات التي أجراها برشلونة يوم الأربعاء الماضي، متعللًا بالإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن اللاعب الفرنسي سيجرى الفحص من داخل منزله، وأنه إذا كان كل شىء على ما يرام سينضم اللاعب للتدريبات غداً بشكل طبيعي.

و يسعى النادي الكتالوني على إجبار اللاعب على إجراء الفحوصات الطبية وإعادته للتدريبات الفردية كجزء من العقاب، إضافة إلى أنه يدرس الاستغناء عنه نهاية الموسم.

