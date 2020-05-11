شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: مرتبات اللاعبين ستنخفض أكثر من 50%.. سأذكركم قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، إنخفاض مرتبات اللاعبين بدرجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت على مختلف المجالات ومن بينها الرياضة.

وكتب «آل الشيخ»، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «من سيدفع للاعب مرتب بالملايين أو يجدد بملايين أو يتعاقد بملايين؟.. في ظل الأزمة العالمية الآن أصبح ذلك من الماضي».

وأضاف: «لا رعايات مجزية، ولا نقل تلفزيوني مجزي، ولا تذاكر مباريات ولا دعايات، الانخفاض في نظري سيتجاوز الـ٥٠٪؜.. سأذكركم قريباً».