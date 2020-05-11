شكرا لقرائتكم وليد صلاح عبداللطيف: بن شرقى وساسى أهم لاعبي الزمالك وأتمنى ضم العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق بالثنائى أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى، قائلا: إنهم أحد أهم أعمدة الفريق فى الوقت الحالى ورحيلهم سيؤثر سلبا.
وأضاف وليد صلاح فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، أنه يتمنى أيضا ضم كريم العراقي من النادي المصرى، مؤكدا أنه أمل مصر فى مركزه .
وفي سياق منفصل أكد نجم الزمالك السابق أن عبد الحفيظ كان مستفزا فى وقت من الأوقات لجمهور نادي الزمالك وهو الأمر الذي أحدث خلاف حاد بيني وبينه وكنت مضطر للرد عليه فى الكثير من الأحيان.
وأضاف عبد اللطيف، أن سيد عبد الحفيظ تواصل معي وكان فى منتهى الأدب والاحترام ولم يعد أي خلاف قائم بيننا الآن.
وعن رأيه فى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، قال نجم الزمالك السابق، إنه قيمة وقامة كبيرة للكرة المصرية وليس للنادي الأهلى فقط.
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