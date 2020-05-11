شكرا لقرائتكم الأندية تطالب اتحاد الكرة بتفعيل قرار إنشاء لجنة شئون المدربين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة، خطابات من عدد كبير من الأندية وكذلك نهاد حجاج المستشار القانونى للجنة الأندية، تطالب بتفعيل قرار اتحاد الكرة السابق فى شهر يوليو 2019، بشأن منع المدربين من العمل فى أكثر من ناد خلال الموسم الواحد.

وطالبت الأندية بإنشاء لجنة شئون المدربين فى الموسم الجديد، وأن يكون هناك عقود موحدة بين الأندية والمدربين للحفاظ على حقوق الطرفين.

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وينشر "الخليج 365" نسخة من خطابات الأندية لاتحاد الكرة، والتصور الذى اعدته لشكل العقود مع المدربين فى الموسم الجديد.