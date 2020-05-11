شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. محمد شريف: المكرونة طبقى المفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد شريف لاعب النادى الأهلى المعار لصفوف إنبي ، أن أكلته المفضلة فى شهر رمضان المبارك هى المكرونة، ولابد من وجودها على مائدة الفطار.
واستبعد مسئولو الأهلي محمد شريف لاعب الفريق المُعار لنادي إنبي من الصفقات التبادلية التى ينوي الأهلي إبرامها خلال الفترة المقبلة حيث تتجه النية في القلعة الحمراء لأستغلال أكثر من لاعب مُعار في ضم لاعبين من أندية أخرى.
ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار لأندية محلية وخارجية، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش)
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