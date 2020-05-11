شكرا لقرائتكم وليد صلاح عبد اللطيف : صالح جمعة لا يصلح للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، فكرة انضمام صالح جمعة لاعب الأهلى لصفوف الزمالك فى الفترة القادمة.

وأكد وليد صلاح عبد اللطيف فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، أن اللاعب غير ملتزم فى الملعب وانضمامه للزمالك لن يغير من الأمر شيء.

وعن رأيه فى محمد عواد، قال وليد عبد اللطيف، إن جمهور الزمالك غاضب من اللاعب جدا واتمنى أن يخرج على سبيل الإعارة لفترة خاصة فى ظل تألق محمد ابوجبل الفترة الحالية وحصوله على ثقة جمهور الزمالك

Advertisements

وفي سياق منفصل قال أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهل كان مستفزا فى وقت من الأوقات لجمهور نادي الزمالك وهو الأمر الذي أحدث خلاف حاد بيني وبينه وكنت مضطر للرد عليه فى الكثير من الأحيان.

وأضاف عبد اللطيف، أن سيد عبد الحفيظ تواصل معي وكان فى منتهى الأدب والاحترام ولم يعد أي خلاف قائم بيننا الآن.

وعن رأيه فى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، قال نجم الزمالك السابق، إنه قيمة وقامة كبيرة للكرة المصرية وليس للنادي الأهلى فقط.