شكرا لقرائتكم فتح الله: الزمالك كان سيتم استبعاده من بطولات أفريقيا بسبب شكوتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق ومدرب بيراميدز الحالي، أن الاتحاد الأفريقى كان على وشك استبعاد نادى الزمالك من البطولات الأفريقية بسبب مستحقاتى.
وأضاف فتح الله خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "لعبة وحكاية" المذاع على قناة أون تايم سبورت: اشتكيت الزمالك في الاتحاد الأفريقي بسبب مستحقاتي، وكان النادي على وشك الاستبعاد من بطولات افريقيا لولا توصلنا لحل وتم تسوية الأمر منذ أقل من شهرين".
عن أفضل مدافع، قال فتح الله: "هناك العديد من المدافعين المميزين في مصر على مر العصور، ولكن الراحل إبراهيم يوسف هو الأفضل بكل المقاييس".
وأضاف مدرب بيراميدز: كنت أحب اللعب مع هانى سعيد لأنه لاعب زكى جدا وتزاملت معه أكثر من 7 سنوات في الزمالك والمنتخب، وكذلك وائل جمعة.
وعن مفاوضات الأهلى والزمالك، أكد فتح الله: "حينما كنت في المحلة تلقيت عروضا من الزمالك والاهلي وإنبي ولكنى فضلت الزمالك لأنه مشجع للأبيض وكنت محدد هدفى".
وأوضح فتح الله: أنه كان يسجل الأهداف والجماهير تنادي على شيكابالا للاحتفال معه ولكن لم أكن أحزن لأن أي لاعب يسجل يعود بالنفع على كل الفريق".
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