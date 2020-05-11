شكرا لقرائتكم فتح الله: إبراهيم يوسف أفضل مدافع في تاريخ مصر وبحب ألعب مع هانى سعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق ومدرب بيراميدز الحالي، أنه الراحل إبراهيم يوسف لاعب الزمالك السابق هو أفضل مدافع في تاريخ الكرة المصرية.

وقال فتح الله خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "لعبة وحكاية" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "هناك العديد من المدافعين المميزين في مصر على مر العصور، ولكن الراحل إبراهيم يوسف هو الأفضل بكل المقاييس".

وأضاف مدرب بيراميدز: كنت أحب اللعب مع هانى سعيد لأنه لاعب زكى جدا وتزاملت معه أكثر من 7 سنوات في الزمالك والمنتخب، وكذلك وائل جمعة.

وعن مفاوضات الأهلى والزمالك، أكد فتح الله: "حينما كنت في المحلة تلقيت عروضا من الزمالك والاهلي وإنبي ولكنى فضلت الزمالك لأنه مشجع للأبيض وكنت محدد هدفى".

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وأوضح فتح الله: أنه كان يسجل الأهداف والجماهير تنادي على شيكابالا للاحتفال معه ولكن لم أكن أحزن لأن أي لاعب يسجل يعود بالنفع على كل الفريق".

وعن الرحيل عن الزمالك، قال فتح الله: "كنت واخد قرار الرحيل عن الزمالك قبل الموسم بـ4 أشهر لأن عقدى انتهى مع الفريق والزمالك أتعاقد مع 18 لاعبا وكان باين أنه كان عاوز يغير جلده".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "الزمالك عرض عليا التجديد لموسمين مع تسوية مستحقاتى القديمة ولكن العرض كان غير منطقى وفضلت الرحيل مع نهاية عقدي لكن هناك لاعبين كثيرين اتظلموا بالرحيل من هذا الجيل عندما قرر الزمالك تغيير الجلد والوجوه واستقدم 18 لاعبا وكنا نسمع كل فترة إن صفقة خلصت والموسم شغال لذا كنت عارف إني ماشي ولهذا قررت رحيل قبل نهاية الموسم حتى أظل مشجعا للزمالك من الخارج".