شكرا لقرائتكم محمود فتح الله: فضلت الزمالك على الأهلى وكنت أسجل والجماهير تنادى لشيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق ومدرب بيراميدز الحالي، أنه تلقى عرضين من الأهلى والزمالك أثناء وجوده في غزل المحلة ولكنه فضل الزمالك.

وقال فتح الله خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "لعبة وحكاية" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "حينما كنت في المحلة تلقيت عروضا من الزمالك والاهلي وإنبي ولكنى فضلت الزمالك لأنه مشجع للأبيض وكنت محدد هدفى".

وأوضح فتح الله: أنه كان يسجل الأهداف والجماهير تنادي على شيكابالا للاحتفال معه ولكن لم أكن أحزن لأن أي لاعب يسجل يعود بالنفع على كل الفريق".

وعن الرحيل عن الزمالك، قال فتح الله: "كنت واخد قرار الرحيل عن الزمالك قبل الموسم بـ4 أشهر لأن عقدى انتهى مع الفريق والزمالك أتعاقد مع 18 لاعبا وكان باين أنه كان عاوز يغير جلده".

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وأضاف نجم الزمالك السابق: "الزمالك عرض عليا التجديد لموسمين مع تسوية مستحقاتى القديمة ولكن العرض كان غير منطقى وفضلت الرحيل مع نهاية عقدي لكن هناك لاعبين كثيرين اتظلموا بالرحيل من هذا الجيل عندما قرر الزمالك تغيير الجلد والوجوه واستقدم 18 لاعبا وكنا نسمع كل فترة إن صفقة خلصت والموسم شغال لذا كنت عارف إني ماشي ولهذا قررت رحيل قبل نهاية الموسم حتى أظل مشجعا للزمالك من الخارج".

وأضاف مدرب بيراميدز: أن آخر أهدافه مع الزمالك كانت في مرمى اتحاد الشرطة وسجلت هدفين قادوا الزمالك للصعود للدورة الرباعية في ذلك الوقت، والتي تسببا في بكاء عبد الواحد السيد الذى أخطأ في هدف الشرطة الأول".

وأكد محمود فتح الله، أنه منذ انضمامه للزمالك وهو المتخصص الأول في ضربات الجزاء، وللأسف أهدرت آخر ضربة جزاء لى مع الزمالك أمام الأهلى، مضيفا: الزمالك محظوظ بامتلاكه مدافعا يجيد ضربات الجزاء وهو ما يميز محمود علاء.