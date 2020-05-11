شكرا لقرائتكم ماذا كورتوا عن أول تدريب لـ ريال مدريد فى عصر كورونا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد الإسباني، عن عودة الفريق اليوم الاثنين، لخوض التدريبات الفردية، بعد غياب حوالى شهرين تقريبا، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال كورتوا، لصحيفة "آس" الإسبانية،:"التدريب كان غريبا، الأمر كان مختلفا فى وجود وسائل مثل القفازات والأقنعة، بجانب وجود مترين بين بعضنا البعض، بالإضافة إلى تعقيم كل شئ".

أضاف حارس ريال مدريد، قائلا:"العودة إلى التدريبات مرة أخرى، شعور جيد، بأنك تستطيع التدرب، فهو أمر أفضل من لا شئ".

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واختتم الحارس البلجيكي، قائلا:"مدرب حراس المرمى يجب عليه أن يغير القفازات والكرات، وأن يتم تطهيرهم وكذلك القدمين، لقد تركنا الأحذية والقفازات على مقاعد البدلاء، وتم تطهيرهم أيضا، إنه أمر غريب ، لكن نتمنى أن الوضع يتحسن فى الفترة المقبلة".

واستأنف فريق ريال مدريد، اليوم الاثنين، تدريباته فى المدينة الرياضية "الفالديبيباس"، بعد انقطاع دام شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 56 نقطة، خلف برشلونة، صاحب الصدارة برصيد 58 نقطة، وذلك قبل تعليقه بعد الجولة السابعة والعشرين بسبب فيروس كورونا.