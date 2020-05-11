شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: الأهلى فاوضنى.. وكنت أسجل والجماهير تهتف لشيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود فتح الله، لاعب الزمالك السابق ومدرب بيراميدز الحالي، أنه تلقى عرضين من الأهلى والزمالك أثناء وجوده في غزل المحلة وأنه اختار العرض الأنسب له وانضم إلى القلعة البيضاء.

وقال فتح الله خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "لعبة وحكاية" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "حينما كنت في المحلة تلقيت عروضا من الزمالك والاهلي وإنبي ولكنى فضلت الزمالك لأنه مشجع للأبيض وكنت محدد هدفى".

وأوضح فتح الله أنه كان يسجل الأهداف عندما كان فى الزمالك والجماهير تنادي على شيكابالا للاحتفال معه ولكن لم أكن أحزن لأن أي لاعب يسجل يعود بالنفع على كل الفريق، وعن الرحيل عن الزمالك، قال فتح الله: "كنت واخد قرار الرحيل عن الزمالك قبل الموسم بـ4 أشهر لأن عقدى انتهى مع الفريق والزمالك أتعاقد مع 18 لاعبا وكان باين أنه كان عاوز يغير جلده".

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