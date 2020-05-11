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الأندية تطالب اتحاد الكرة بتفعيل قرار إنشاء لجنة شئون المدربين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة خطابات من عدد كبير من الأندية وكذلك نهاد حجاج المستشار القانونى للجنة الأندية، تطالب بتفعيل قرار اتحاد الكرة السابق فى شهر يوليو 2019، بشأن منع المدربين من العمل فى أكثر من ناد خلال الموسم الواحد.

 

كما طالبت الأندية بإنشاء لجنة شئون المدربين فى الموسم الجديد، وأن يكون هناك عقود موحدة بين الأندية والمدربين للحفاظ على حقوق الطرفين. وينشر الخليج 365 نسخة من خطابات الأندية لاتحاد الكرة، والتصور الذى أعدته لشكل العقود مع المدربين فى الموسم الجديد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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