شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تطالب اتحاد الكرة بتفعيل قرار إنشاء لجنة شئون المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة خطابات من عدد كبير من الأندية وكذلك نهاد حجاج المستشار القانونى للجنة الأندية، تطالب بتفعيل قرار اتحاد الكرة السابق فى شهر يوليو 2019، بشأن منع المدربين من العمل فى أكثر من ناد خلال الموسم الواحد.

كما طالبت الأندية بإنشاء لجنة شئون المدربين فى الموسم الجديد، وأن يكون هناك عقود موحدة بين الأندية والمدربين للحفاظ على حقوق الطرفين. وينشر الخليج 365 نسخة من خطابات الأندية لاتحاد الكرة، والتصور الذى أعدته لشكل العقود مع المدربين فى الموسم الجديد.

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