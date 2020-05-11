شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: رحلت عن الزمالك رغم عرض التجديد لي.. وفضلت تشجيعه من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق ومدرب بيراميدز الحالي، أن آخر أهدافه مع النادى الزمالك تسبب في بكاء حارس الزمالك عبد الواحد السيد أمام الشرطة.

وقال فتح الله خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "لعبة وحكاية" المذاع على قناة أون تايم سبورت: إن آخر أهدافه مع الزمالك كانت في مرمى اتحاد الشرطة وسجلت هدفين قادا الزمالك للصعود للدورة الرباعية في ذلك الوقت، مما تسبب في بكاء عبد الواحد السيد الذى أخطأ في هدف الشرطة الأول.

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وأكد محمود فتح الله أنه منذ انضمامه للزمالك وهو المتخصص الأول في ضربات الجزاء، وقال: "للأسف أهدرت آخر ضربة جزاء لى مع الزمالك أمام الأهلى.. والزمالك محظوظ بامتلاكه مدافعا يجيد ضربات الجزاء وهو ما يميز محمود علاء".

خلال مسيرة محمود فتح الله مع نادي الزمالك في الفترة بين عامي 2007 و2014، حصد لقب كأس مصر 3 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 وفي عام 2014، انتقل محمود فتح الله من الزمالك إلى نادي طلائع الجيش، وشارك في 21 مباراة خلال موسم وحيد، قبل أن ينتقل إلى الإنتاج الحربي ولعب معه موسمين خاض خلالها 67 مباراة سجل فيها 18 هدفا، ثم انضم إلى فريق النجمة اللبناني ليلعب معهم نصف موسم فقط قبل فسخ تعاقده ثم انضم محمود فتح الله إلى فريق النجوم، قبل أن يقرر الرحيل عن الفريق بعد الهبوط لدوري القسم الثاني، ليعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً فى سبتمبر 2019.

وقال فتح الله عن رحيله من الزمالك فى عام 2014: "الزمالك عرض عليا التجديد لموسمين مع تسوية مستحقاتى القديمة ولكن العرض كان غير منطقى وفضلت الرحيل مع نهاية عقدي، لكن هناك لاعبين كثيرين اتظلموا بالرحيل من هذا الجيل عندما قرر الزمالك تغيير الجلد والوجوه واستقدم 18 لاعبا وكنا نسمع كل فترة إن صفقة خلصت والموسم شغال لذا كنت عارف إني ماشي ولهذا قررت رحيل قبل نهاية الموسم حتى أظل مشجعا للزمالك من الخارج".