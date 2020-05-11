مرتضى منصور: لو المحمدى بـ35 مليون جنيه يبقى الونش وعلاء بكام؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، دهشة كبيرة من الأخبار التي تتردد عن رغبة القلعة البيضاء في شراء باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى وتقديم عروض لضمه من قلعة الدراويش.

وطالب مسئولو الإسماعيلى باهر المحمدى كابتن الفريق بإغلاق ملف تعديل عقده مالياً بشكل نهائى والتركيز مع الفريق فى المرحلة المقبلة، والابتعاد عن وسائل الإعلام لتسريب أخبار مغلوطة عن تعرضه للظلم فى قلعة الدراويش.

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وكشف مصدر مسئول بالنادى الإسماعيلى أن ناديه يرفض وبشدة فكرة تعديل عقد باهر المحمدى بعد مطالبة اللاعب بذلك أكثر من مرة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": "بالفعل باهر المحمدى يحصل على مليون جنيه سنوياً وهناك نجوم كثيرون بالفريق يحصلون على مبالغ أعلى منه ولكنه أيضاً يحصل على ترضيات مادية تفوق عقده بكثير".