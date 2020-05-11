شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لو المحمدى بـ35 مليون جنيه يبقى الونش وعلاء بكام؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، دهشة كبيرة من الأخبار التي تتردد عن رغبة القلعة البيضاء في شراء باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى وتقديم عروض لضمه من قلعة الدراويش.
وطالب مسئولو الإسماعيلى باهر المحمدى كابتن الفريق بإغلاق ملف تعديل عقده مالياً بشكل نهائى والتركيز مع الفريق فى المرحلة المقبلة، والابتعاد عن وسائل الإعلام لتسريب أخبار مغلوطة عن تعرضه للظلم فى قلعة الدراويش.
وكشف مصدر مسئول بالنادى الإسماعيلى أن ناديه يرفض وبشدة فكرة تعديل عقد باهر المحمدى بعد مطالبة اللاعب بذلك أكثر من مرة.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": "بالفعل باهر المحمدى يحصل على مليون جنيه سنوياً وهناك نجوم كثيرون بالفريق يحصلون على مبالغ أعلى منه ولكنه أيضاً يحصل على ترضيات مادية تفوق عقده بكثير".
واستقر مسئولو النادي الأهلي تأجيل صفقة باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي وعدم إتمامها بنسبة كبيرة للغاية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم حماس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشأن تدعيم الدفاع في الفترة الحالية، بعدما فشلت محاولات ضم أحمد حجازي لاعب المنتخب الأول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي، بجانب مُغالاة الإسماعيلي الواضحة في طلباته الماتلية للاستغناء عن المحمدي بجانب انشغال النادي بصفقات أخرى طلب فايلر إتمامها لتدعيم مراكز مُحددة يرى المدير الفني أن تدعيمها هو الأهم حالياً.
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