شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يكشف سبب بكائه فى حلقة طبيب الغلابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى طارق يحيى، نجم الزمالك السابق مقدم برنامج "زملكاوى"، عن سبب بكائه على الهواء، عقب إعلان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك منح الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة العضوية الشرفية مدى الحياة له ولأسرته. لمعرفة سبب بكاء طارق يحيى من هنا

وأشاد طارق يحيى بقرار رئيس الزمالك، مؤكدا سعادته الشديدة من تكريم طبيب الغلابة بعد إجراء حوار صحفى معه فى عيادته بطنطا. Advertisements ويُعرف الطبيب محمد عبد الغفار مشالى منذ سنوات بأنه "طبيب الغلابة"، فلديه عيادة يقصدها الفقراء ورقيقو الحال، ويتقاضى أجرًا يعتبر متواضعًا لدرجة كبيرة مقارنة ببقية الأطباء فى بلاده. وكشف الدكتور محمد مشالى المعروف بطبيب الغلابة، عن قيمة كشفه قائلاً: " كان الكشف بقيمة 5 جنيهات وتم زيادته فى شهورالأخير ة إلى 10 جنيهات". وقال مشالى فى تصريحات له مع طارق يحيى مذيع برنامج زملكاوى المذاع على قناة نادى الزمالك: "إنه تتلمذ على يد أطباء كبار أمثال إسماعيل باشا محرز وعبد العظيم سليمان وعبد العزيز الشريف". وأضاف أن الطب مهنة إنسانية وليس تجارة، مشيرًا إلى أن والدى أوصانى بالفقراء والعدالة الاجتماعية.

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