شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر أيه يا كابتن؟.. محمد عبد الغنى: "كشرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد الغنى، مدافع فريق نادى الزمالك، عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم الثامن عشر من شهر رمضان، وقال عبد الغنى إنه سيتناول اليوم "كشرى" .

ويحرص عبد الغنى قضاء الحظر فى شهر رمضان فى لعبة بابجى والتنافس مع زميله عبد الله جمعة عبر السوشيال ميديا .

Advertisements

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية.

وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.