شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى "حارس مرمى" يتصدى لهجمة كورونا ويعلق: كفاية تعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص أحمد حمدى، لاعب الجونة الحالى والأهلى السابق، دور حارس مرمى يتصدى لوباء كورونا عبر حسابه على إنستجرام معلقاً، "كدا كفاية تعبنا والله ربنا يزيل الوباء والبلاء"، ويعيش العالم فى كابوس وباء كورونا الذى حصد مئات الارواح وأصاب الكثيرون وتسبب فى توقف النشاط الرياضى فى كل دول العالم خوفاً من انتشاره.

من ناحية أخرى، أكد أحمد حمدى أن فريق الجونة فى مرحلة البناء والتجديد، وأن بيدرو بارني، المدير الفنى للفريق الساحلي، يعرف جيدًا طبيعة اللاعب المصرى وأنه ينتمى للقلعة الحمراء ومن الصعب للغاية التوقيع لنادى الزمالك.

وأضاف أحمد حمدى، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لم يتعرض للظلم داخل صفوف القلعة الحمراء وأنه يتمنى العودة من جديد للعب داخل صفوف الفريق الأحمر قائلا " واجهت سوء توفيق كبير مع الأهلي، وأهم أسباب انضمامى للجونة هو منظومة العمل المحترفة"

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وكشف أحمد حمدى عن مثله الأعلى قائلا، "كنت بشجع حسام غالى وهو لاعب مع الأهلي، ووجوده فى الجونة يعطى للفريق هيبة وثقة كبيرة للاعبين، ونسعى لتحقيق نتائج جيدة فى الدور الثانى مع الجونة، وأسعى للانضمام للمنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو".

وأشار أحمد حمدى إلى أن صالح جمعة، لاعب وسط فريق النادى الأهلي، موهبة كبيرة داخل الملاعب المصرية.

وأضح لاعب وسط نادى الجونة أن أسامة جلال مدافع فريق إنبى والمنتخب الأولمبى مكسب كبير لأى فريق ينضم له ومحمد صلاح خلق دوافع لكل اللاعبين المصريين حلمى هو اللعب لبرشلونة فى يوم من الأيام.