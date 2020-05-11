شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد ميزانية صفقات الموسم الجديد بعد تقرير كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسؤولو الزمالك تسلم تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بشأن صفقات الموسم الجديد، وموقفه من ضم بعض اللاعبين الجدد وإعادة أى من المعارين من عدمه، لحسم التحرك لضم صفقات الموسم المقبل لتعزيز خطوط الفريق المختلفة.

ووفقا لتقرير كارتيرون ستحدد إدارة الزمالك الميزانية الخاصة بالصفقات فى الموسم الجديد، بعدما أكد مرتضى منصور رئيس النادى من قبل أن النادى لن يتأخر عن تلبية احتياجات الجهاز الفنى للفريق حال الرغبة فى ضم أى لاعب لتعزيز صفوف الفريق، إلا أن توقف النشاط الكروى وعدم تحديد مصير الموسم الحالى أدى إلى التمهل فى ملف الصفقات.

من جهته، أكد مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، أن خزينة النادى ستنتعش مطلع الشهر المقبل بقيمة تجديد الاشتراكات السنوية التى تتجاوز الـ 120 مليون جنيه، بخلاف أن القلعة البيضاء تعيش حالة من الاستقرار المالى والإدارى وليس هناك أى أزمات، وكل اللاعبين والمدربين صرفوا مستحقاتهم دون أى مشاكل.

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وحرصت إدارة الكرة بنادى الزمالك على صرف رواتب العاملين بمنظومة كرة القدم بالنادى الأبيض خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا وجاء صرف الرواتب للعاملين بالفريق الأول بعد صرف إدارة الزمالك راتب شهر للعمال وأفراد الأمن بنادى الزمالك، حتى لا يتأثر العاملون بالقلعة البيضاء بفترة توقف النشاط الرياضى حالياً، حيث أغلق نادى الزمالك مقره تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

فيما يحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع لاعبى الزمالك بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية.

ولجأ الفرنسى باتريس كارتيرون لتقسيم لاعبى الفريق على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية.