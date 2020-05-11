الامارات | من هو الفريق الأكثر جماهيرية في الدوري.. شارك بالتصويت حتا في مواجهة الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الفريق الأكثر جماهيرية في الدوري.. شارك بالتصويت حتا في مواجهة الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 مايو 2020 شارك في تصويت “الإمارات اليوم” لإختيار أكثر فرق دوري الخليج العربي جماهيرية وذلك طبقا للتصويت على موقع الجريدة واختيار الفريق الأكثر مشاركة وجماهيرية وتقام المباريات بنظام المواجهات المباشرة بين الفرق طبقا للترتيب الأخير للفرق في ختام الجولة 19 من دوري الخليج العربي. من هو الفريق الأكثر جماهيرية في دوري الخليج العربي Advertisements Created with تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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