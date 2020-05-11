الامارات | بالفيديو: الجزائري رياض محرز يستفز فرنسا.. "هذا الهدف بألف كأس عالم"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: الجزائري رياض محرز يستفز فرنسا.. "هذا الهدف بألف كأس عالم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الجزائري رياض محرز، الهدف الذي أحرزه بمرمى نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، على أرض مصر، والتي توج بها "المحاربون الخضر" بأنه "أفضل هدف في مسيرته"، مشيراً إلى أن "كان بمثابة ألف كأس عالم مع فرنسا".

وكان محرز مرشحاً للعب مع "منتخب الديوك" كغيره من نجوم بلاده الذين يحملون الجنسية الفرنسية مثل الأسطورة زين الدين زيدان، غير أنه فضل اللعب لوطنه المنتخب الجزائري واحرز معه لاحقاً بطولة قارية.

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وروى محرز ما دار بينه وبين زملاءه لحظة تسديد كرة الهدف، وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "هدفي ضد نيجيريا سيبقى الأغلى في مشواري.. عندما أعلن الحكم عن المخالفة، قال لي بلايلي أتركها لي أشعر أنني سأسجلها، فقلت له دعني أتولى الأمر، كنت أعلم أنها ستكون في الشباك، صدقوني ذلك الهدف كان بمثابة ألف كأس عالم مع فرنسا".

يذكر أن المنتخب الجزائري توج العام الماضي بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على منتخب السنغال بقيادة نجم ليفربول ساديو ماني بهدف نظيف في المباراة النهائية.

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