شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستأنف تدريباته بعد شهرين من الانقطاع بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد فريق ريال مدريد للمران مجددًا بعد غياب عن التدريبات لفترة دامت شهرين، جراء توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات المتخذة في إسبانيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الملكي عبر موقعه الرسمي: «الفريق يعود إلى التدريب في سيوداد. تدرب اللاعبون منذ الساعة العاشرة صباحاً تحت إشراف زين الدين زيدان».

وأضاف: «الجميع التزم بالقواعد الصحية الصارمة التي يفرضها بروتوكول الدوري الإسباني بسبب جائحة كوفيد-19».

وأوضح النادي أن لاعبي ريال مدريد أجروا أول التدريبات بشكل فردي على فترتين وفي ملاعب مختلفة.

ريال مديد يستأنف التدريبات بعد شهرين من الانقطاع جراء كورونا