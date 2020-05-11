شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تمنح الضوء الأخضر لاستئناف الدوري الإنجليزي الشهر القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح بإمكان الدوري الإنجليزي الممتاز استئناف مبارياته بداية من الأول من يونيو القادم بعد حصوله على الضوء الأخضر من الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون.

وكشفت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عن خارطة طريق مكونة من 60 صفحة حملت عدد من البروتوكولات تتضمن عودة البطولات الرياضية الاحترافية، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة البريطانية لإخراج البلاد من حالة الإغلاق التي تم تطبيقها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح «جونسون» أنه سيسمح ببث المباريات تلفزيونيًا على أن تقام بدون حضور جماهيري بداية من الشهر القادم، بعد توقف المسابقات لقرابة ثلاثة أشهر.