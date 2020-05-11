شكرا لقرائتكم عروض المحبين تعيد أمل بقاء رمضان صبحي داخل الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال التعاقد مع رمضان صبحى لأعب الأهلى، المعار من هيدرسيفيلد الإنجليزى، هو المسيطر داخل القلعة الحمراء خلال هذه الفترة.

ويأمل مسئولو النادي الأهلي في استمرار رمضان صبحي بصفوفه في الموسم الجديد سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

ويبدو أن موقف إدارة هيديرسفيلد تغير بعض الشىء في ظل ما حدث من تطورات في أعقاب انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم، الأمر الذي أثر بالسلب على موارد الأندية المختلفة حول العالم، وقد يلعب دورا في تخفيض قيمة الصفقات وعقود اللاعبين، لاسيما بعد الخسائر الكبيرة التي طالت خزائن الأندية، في ظل عدم انتظام الموارد المالية.

ويعول مسئولو الأهلى على بعض محبى النادى في التدخل ومساعدة الأهلى في التعاقد مع العفيجى، نظرا لمغالاة النادي الإنجليزي بطلباته لبيع رمضان في البداية والتي وصلت لـ9 ملايين يورو، قبل أن يتراجع ويُقرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن اللاعب، وبدأ يُحدد 5 ملايين دولار تقريباً للاستغناء عن نجم الأهلي نهائياً، وهو مبلغ في متناول الأهلي لاسيما أنه من الممكن تخفيض هذا المبلغ عند التفاوض.

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ويبدو أن فيروس كورونا وحالة الركود التي لعبت دورا في تراجع القيمة السوقية لكل اللاعبين وتضاؤل أصول الموارد المالية للأندية أجبر النادي الانجليزي على تخفض شروطه المالية لبيع رمضان صبحي إلى الأهلي، بخلاف تأجيل دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" لتقام في العام المقبل، خيب حيل هيديرسفيلد في تسويق اللاعب بشكل جيد، وبات مضطرا للتعامل مع الأمر الواقع والخروج بأقل الأرباح.

وعلم الخليج 365 أن عقد رمضان صبحي مع هيدرسيفيلد ينتهي بعد موسمين، مما يعني أنه في حالة خروج الجناح الدولي من جديد معاراً لمدة موسم سيعود بعدها لناديه ومُتبقي في عقده موسم واحد فقط، مما يحول وقتها دون تحقيق النادي الإنجليزي لاستفادة سواء في حالة الرغبة في الإبقاء عليه أو بيعه لأي فريق أخر.

ويملك رمضان صبحي العديد من العروض بداية من الموسم المقبل أبرزها من الدوري الإيطالي والتركي، ولكن من المحتمل أن تتراجع هذه الأندية عن الصفقة، على خلفية وباء كورونا الذى قد يجعل العديد من أندية العالم تُعيد حساباتها في الصفقات الجديدة الأمر الذي يسهل من مأمورية الأهلي في الإبقاء عليه.