شكرا لقرائتكم محمود فتح الله: آخر أهدافى مع الزمالك تسببت في بكاء عبد الواحد السيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق ومدرب بيراميدز الحالي، أن آخر أهدافه مع النادى الزمالك تسبب في بكاء حارس الزمالك عبد الواحد السيد أمام الشرطة.

وقال فتح الله خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "لعبة وحكاية" المذاع على قناة أون تايم سبورت: أن آخر أهدافه مع الزمالك كانت في مرمى اتحاد الشرطة وسجلت هدفين قادوا الزمالك للصعود للدورة الرباعية في ذلك الوقت، والتي تسببا في بكاء عبد الواحد السيد الذى أخطأ في هدف الشرطة الأول".

وأكد محمود فتح الله، أنه منذ انضمامه للزمالك وهو المتخصص الأول في ضربات الجزاء، وللأسف أهدرت آخر ضربة جزاء لى مع الزمالك أمام الأهلى، مضيفا: الزمالك محظوظ بامتلاكه مدافعا يجيد ضربات الجزاء وهو ما يميز محمود علاء.

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خلال مسيرة محمود فتح الله مع نادي الزمالك في الفترة بين عامي 2007 و2014، حصد لقب كأس مصر 3 مرات أعوام 2008 و2013 و2014.

وفي عام 2014، انتقل محمود فتح الله إلى نادي طلائع الجيش، وشارك في 21 مباراة خلال موسم وحيد، قبل أن ينتقل إلى فريق عسكري آخر هو الإنتاج الحربي ولعب معه موسمين خاض خلالها 67 مباراة سجل فيها 18 هدفا، ثم انضم إلى فريق النجمة اللبناني ليلعب معهم نصف موسم فقط قبل فسخ تعاقده.

انضم محمود فتح الله إلى فريق النجوم، قبل أن يقرر الرحيل عن الفريق بعد الهبوط لدوري القسم الثاني، ليعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً سبتمبر 2019، بعد مسيرة طويلة مع المنتخب الوطني ونادى الزمالك.