شكرا لقرائتكم الصغير: أحمد الشناوى يملك موهبة لا يمكن تخيلها لكنه يتعالى على الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، إن أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز من الضرورى أن يستعيد مستواه مرة أخرى . وأضاف الصغير فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، أن أحمد الشناوى أفضل دربته فى حياتى ولكنه مقصر فى حق نفسه كثيراً ، كان مكانه الحقيقى الدوريات الأوروبية ، لأنه يملك موهبة لا يمكن تخيلها ، ولكنه يتعالى على الكرة لذا يقع فى أخطاء ساذجة. وأضاف مدرب حراس مرمى الإسماعيلى : "لازم حارس المرمى يكون لاعيب كورة كويس وفى مصر مفيش حراس لاعيبة كورة إلا الثنائى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة وشريف إكرامى حارس الأهلى ".

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