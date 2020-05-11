شكرا لقرائتكم وليد صلاح عبداللطيف: خلافاتى مع سيد عبدالحفيظ انتهت وبيبو قيمة كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن خلافاته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى انتهت تماما.

وأشار عبد اللطيف فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، إلى أن عبد الحفيظ كان مستفزا فى وقت من الأوقات لجمهور نادي الزمالك وهو الأمر الذي أحدث خلاف حاد بيني وبينه وكنت مضطر للرد عليه فى الكثير من الأحيان.

وأضاف عبد اللطيف، أن سيد عبد الحفيظ تواصل معي وكان فى منتهى الأدب والاحترام ولم يعد أي خلاف قائم بيننا الآن.

وعن رأيه فى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، قال نجم الزمالك السابق، إنه قيمة وقامة كبيرة للكرة المصرية وليس للنادي الأهلى فقط.