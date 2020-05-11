شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: فيفا وافق على تشكيل الجبلاية من 9 أعضاء بينهم امرأة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم، على تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد من 9 أعضاء بينهم إمرأة واحدة، وتراجعت عن موقفها السابق بضرورة وجود إمرأتين على الأقل.

وكانت مندوبة الفيفا خيرت اتحاد الكرة بين أكثر من تصور لشكل المجلس الجديد، وفى حالة تشكيله من 7 اعضاء يكون بينهم إمرأة واحدة، وفى حالة تشكيله من 9 أعضاء يكون بينهم إمرأتين، وفى حالة 11 عضوا يكون بينهم 3 سيدات.

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وانتهى منذ قليل الاجتماع الذى عقد بين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وسارة ساليمون مسئولة الفيفا، لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسى التى يتم إعدادها حاليا.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن سارة ساليمون وافقت بعد مشاورات على وجود بند الـ8 سنوات فى لائحة الجبلاية الجديدة، ولكن لم يتم الاستقرار على آلية تنفيذه فى ظل وجود أكثر من مقترح لشكل التطبيق، وتم الاتفاق فى النهاية على ترك الأمر للجمعية العمومية لتحديد كيفية تطبيقه.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن الاجتماع شهد عرض أكثر من تصور لشكل تطبيق بند الـ8 سنوات، سواء بتطبيقه مدى الحياة ويكون من حق العضو خوض دورتين فقط فى اتحاد الكرة وانقطاع علاقته بالجبلاية بعدها، أو بتطبيقه على المنصب فقط بحيث يكون من حق العضو الترشح بعد قضاء الـ8 سنوات على أى منصب آخر، وكذلك تطبيقه بالشكل المعهودن وهو قضاء دورتين ثم الابتعاد دورة ثم العودة مجددا للجبلاية، وكل ذلك سيتم طرحه على الجمعية العمومية ليكون لها حرية اختيار شكل التطبيق النهائى لبند الـ8 سنوات، الذى سيكون موجود بنسبة 100 % فى اللائحة الجديدة ولن يتم الغائه كما يترد