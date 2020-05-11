شكرا لقرائتكم طارق يحيى يكشف سبب بكائه فى حلقة طبيب الغلابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى طارق يحيى نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج "زملكاوى"، عن سبب بكائه على الهواء، عقب إعلان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادى الزمالك منح الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة العضوية الشرفية مدى الحياة له ولأسرته.

وأكد طارق يحيى أن الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة ذكره بوالده الذى توفى، لأنه كان يحب الفقراء ويحب مساعدتهم وكان قريبا منهم.

وأشاد طارق يحيى بقرار رئيس الزمالك، مؤكدا سعادته الشديدة من تكريم طبيب الغلابة بعد إجراء حوار صحفى معه فى عيادته بطنطا.

ويُعرف الطبيب محمد عبدالغفار مشالى منذ سنوات بأنه "طبيب الغلابة"، فلديه عيادة يقصدها الفقراء ورقيقو الحال، ويتقاضى أجرًا يعتبر متواضعًا لدرجة كبيرة مقارنة ببقية الأطباء فى بلاده.

Advertisements

كشف الدكتور محمد مشالى المعروف بطبيب الغلابة، عن قيمة كشفه قائلاً: " كان الكشف بقيمة 5 جنيهات وتم زيادته فى شهورالأخير ة إلى 10 جنيهات".

وقال مشالى فى تصريحات له مع طارق يحيى مذيع برنامج زملكاوى المذاع على قناة نادى الزمالك: " أنه تتلمذ على يد أطباء كبار أمثال إسماعيل باشا محرز و عبدالعظيم سليمان و عبدالعزيز الشريف".

وأضاف، أن الطب مهنة إنسانية وليس تجارة مشيرًا إلى أن والدى أوصانى بالفقراء والعدالة الاجتماعية