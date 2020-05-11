شكرا لقرائتكم حقيقة إقالة موسيماني من تدريب صن داونز بعد وداع دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادي صن داونز الجنوب افريقي ، حقيقة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن إقالة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق من منصبه عقب ضياع حلم التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

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وقال نادي صن داونز عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "تماشيًا مع سياسة نادي ماميلودي صن داونز في أي أمور مهمة بما في ذلك عقد المدير الفني بيتسو موسيماني، سيتم الإعلان عنها عندما يرى النادي ذلك مناسبًا".

وتابع: "لاحظنا على مدى عدة أشهر التكهنات والبيانات الكاذبة بشأن العديد من القضايا بما في ذلك عقد بيتسو موسيماني"، مضيفاً، "سياسة ماميلودي صن داونز هي عدم الرد أو التعليق على المضاربات أو التصريحات الكاذبة".