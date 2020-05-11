شكرا لقرائتكم مشير حنفى : لابد أن يعتزل حسام عاشور بقميص الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح مشير حنفى نجم الأهلى السابق قائد النادي الاهلى حسام عاشور بالاعتزال داخل القلعة الحمراء .

وأضاف "حنفى" في تصريحات إذاعية لبرنامج "النجوم في رمضان" مع الإعلامية ريهام سويلم عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن حسام عاشور تاريخ كبير داخل القلعة الحمراء ومنغير المنطقى أن يضع كل تاريخه فى كفه أمام لعب عام إضافى .

وكان قد كشف مصدر مقرب من حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بصدد إعلان اعتزاله الكرة خلال الساعات المقبلة في بيان رسمي.

وأكد المصدر، أن حسام عاشور سيعلن اعتزاله ويوافق على قبول عرض الأهلي والإعلان عن اعتزاله بقميص الأحمر الذى لم يرتدى أى قميص سواه.