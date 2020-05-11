شكرا لقرائتكم مشير حنفى : لابد أن يعتزل حسام عاشور بقميص الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نصح مشير حنفى نجم الأهلى السابق قائد النادي الاهلى حسام عاشور بالاعتزال داخل القلعة الحمراء .
وأضاف "حنفى" في تصريحات إذاعية لبرنامج "النجوم في رمضان" مع الإعلامية ريهام سويلم عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن حسام عاشور تاريخ كبير داخل القلعة الحمراء ومنغير المنطقى أن يضع كل تاريخه فى كفه أمام لعب عام إضافى .
وكان قد كشف مصدر مقرب من حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بصدد إعلان اعتزاله الكرة خلال الساعات المقبلة في بيان رسمي.
وأكد المصدر، أن حسام عاشور سيعلن اعتزاله ويوافق على قبول عرض الأهلي والإعلان عن اعتزاله بقميص الأحمر الذى لم يرتدى أى قميص سواه.
وكشف مشير حنفي أن من وجهة نظره محمود الونش هو أفضل مدافع في مصر نظرا لتطبيقه مهام مركزه على أكمل وجه ويأتي بعده رامي ربيعة حال ابتعاد الإصابات عنه، متوقعاً أن يكون لهم دور كبير في منتخب مصر".
ويحرص حسام عاشور قائد النادي الأهلي على استشارة كباتن الفريق الأحمر الكبار سواء لاعبي الكرة أو المعتزلين منهم، قبل اتخاذ قراره النهائي سواء باعتزال كرة القدم أو استكمال مسيرته الكروية في السنوات القادمة.
وتحدث عاشور مع عدد من رموز الأهلي منهم عماد متعب وحسام غالي وشريف إكرامي ووليد سليمان قبل إعلان قراره النهائي خاصة وأنه ليس هناك حاجة للاستعجال في ظل توقف النشاط الرياضي والكروي في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأغرت عدد من الأندية المحلية التي ترغب في الحصول على خدمات حسام عاشور ومنها الاتحاد السكندري وسموحة حسام عاشور بالحصول على شارة القيادة بمجرد انتقاله للفريق بخلاف بعض الامتيازات الأخرى، ومنها اعفائه من نسبة المشاركة والضرائب.
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