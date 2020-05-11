شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يعرض خطة إعداد الشاطئية للأولمبياد على اللجنة الأولمبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقدت اللجنة الأولمبية جلسة مع سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة للوقوف على خطة إعداد منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية الى أولمبياد طوكيو بحضور شريف العريان .
و عقب جلسة الاستماع الى الخطة استقبل هشام حطب رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة بمكتبه لتناول سبل النهوض باللعبة و الوصول الى منصات التتويج الأفريقية و العالمية .
وقامت اللجنة الأولمبية المصرية بعقد جلسات مع جميع الاتحادات خلال الفترة الماضية من أجل تجهيز برنامج لمدة 12 شهرا للفترة القادمة لمواجهة القرارات التي من المتوقع أن تصدر بعد الإنتهاء من فيروس كورونا.
وقال هشام حطب مسبقا ، اللجنة الأولمبية أعدت خطة من أجل عودة التدريبات للاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وأيضا المجموعة التي تمتلك فرص التأهل من خلال التصفيات التي تم تأجيلها حاليا ومن المتوقع أن تعود بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا.
وأوضح حطب ، الخطة تتضمن تواجد اللاعبين في مكان تدريبي مثل المركز الأولمبي ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الطبية والوقائية اللازمة للاعبين والمدربين والإداريين الذي يدخلون المعسكر، وعدم خروجهم نهائيا وهذا بهدف تجهيز اللاعبين وإعادة تأهليهم بعد فترة التوقف الحالية وهذا البرنامج للاعبين المتأهلين للأولمبياد والمجموعة التي ستشارك في التصفيات فقط.
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