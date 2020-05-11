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الإصابة تحرم رويس من مباراة دورتموند وشالكه

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سيستمر غياب القائد ماركو ريوس عن فريقه بوروسيا دورتموند الذي يواجه شالكه يوم السبت المقبل في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم عقب استئنافه بعد فترة من التوقف بسبب أزمة "كوفيد - 19".

وصرح سيبستيان كيل المسؤول في دورتموند يوم الاثنين قائلاً: ماركو غير جاهز لمباراة السبت، وبالنسبة لفيتسل وإميري تشان فعلينا أن ننتظر ونعرف خلال الأيام المقبلة، إذا كانا جاهزين للعب.

وعانى ماركو ريوس من إصابة عضلية في أوائل فبراير الماضي، كما يعالج لاعبا خط الوسط فيستل وايمري تشان من مشاكل عضلية.

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ويحتل دورتموند المركز الثاني في ترتيب الدوري الذي توقفت منافساته في منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر.

وسمحت السلطات الحكومية الأسبوع الماضي بإكمال الموسم تحت قواعد صارمة للسلامة والنظافة، إذ تخضع جميع الأندية بما في ذلك دورتموند حاليا لمعسكرات تدريب في ظروف الحجر الصحي قبل أن تقام المراحل التسعة النهائية بدون حضور جماهيري ابتداء من يوم السبت المقبل.

وقال كيل: كل اللاعبين يتناولون الإفطار في الفندق، ثم يذهبون للتدريبات بعد ذلك يعودون، بالطبع نحن ننفذ القواعد بشكل صارم للغاية.

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