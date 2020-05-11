رسمياً.. الدوري الإنجليزي يعود في يونيو المقبل

ذكرت وسائل إعلامية أن الحكومة البريطانية وافقت على عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بدءاً من الأول من يونيو المقبل.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن الحكومة البريطانية وافقت على عودة مباريات "البريميرليج" وغيرها من الرياضات الأخرى الكبرى بدءاً من 1 يونيو المقبل، ولكن مع عدم السماح بوجود أي مشجعين فى جميع الملاعب.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع ألا يتم السماح بإقامة المباريات بحضور الجماهير في المدرجات حتى يتم العثور على لقاح لفيروس كورونا المستجد.

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وأشارت الصحيفة إلى أن أندية الدوري الإنجليزي ستجتمع اليوم عبر "الفيديو كونفرانس" لإجراء مزيد من المناقشات حول خطتها المقترحة لمشروع إعادة المسابقة من جديد بعد توقف قارب شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.

وتوقفت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الـ 13 من مارس الماضي، تسعى الآن رابطة الدوري إلى الاستئناف بدون جماهير في شهر يونيو المقبل من أجل استكمال الموسم.

يشار إلى أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، متفوقاً بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.