رياض محرز يكشف دور محمد صلاح في فشل انتقاله إلى ليفربول

كشف النجم الجزائري ولاعب مانشستر ستي الإنجليزي، رياض محرز، عن تفاصيل متعلقة بنجم منتخب مصر محمد صلاح ونادي ليفربول.

وقال محرز، في تصريحات أبرزتها وسائل الإعلام في بريطانيا اليوم الإثنين، إنه كان قريباً من الانتقال إلى ليفربول في صيف 2017، مؤكدأً أن إدارة "الريدز" كانت مهتمة للغاية بالحصول على خدماته.

وأضاف الدولي الجزائري أن المفاوضات توقفت بعدما نجح ليفربول في التعاقد مع محمد صلاح من نادي روما الإيطالي، وهو ما فتح الباب بعد ذلك أمام انتقاله إلى مانشستر سيتي في الموسم التالي.

وكان صلاح قد انضم إلى ليفربول في صيف عام 2017 قادماً من نادي روما، مقابل 40 مليون يورو، بينما انتقل رياض محرز إلى مانشستر سيتي من ليستر سيتي في صيف 2018 مقابل 67 مليون يورو.

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وقال محرز إنه فضل اللعب لمنتخب الجزائر على حساب منتخب فرنسا، مؤكداً أنه اختار الجزائر دون تردد، وكان ذلك فور انضمامه إلى ليستر سيتي من نادي لوهافر الفرنسي في صيف 2014.

وطالب محرز مسئولو الكرة في إفريقيا بإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة في الصيف كل 4 سنوات، وليس وفقاً للنظام الحالي الذي يقضي بإقامة البطولة كل عامين في الشتاء.

وأكد الدولي الجزائري أن إقامة بطولة الأمم الأفريقية في يناير وسط الموسم الكروي في أوروبا يلحق أضرارا كبيرة باللاعبين الأفارقة.

وتابع محرز: "تُوج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر صيفا، الطقس في مصر كان رائعا، وتوقيت إقامة البطولة كان متميزا، ولكن من الجنون إقامتها شتاء؛ لأن هذا يجعل اللاعبين بعيدين عن أنديتهم لمدة تقترب من الشهرين".