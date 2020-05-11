شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يحقق أكبر فوز أفريقى خارج ملعبه بخماسية على بطل سوازيلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 11 مايو 1986 حقق الأهلى أكبر فوز أفريقى خارج ملعبه على هازيلاند بطل سوازيلاند "إى سواتينى حاليا" بخمسة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور 16 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، سجل للأهلى علاء ميهوب هدفين، ومجدى عبدالغني، وأيمن شوقي، وربيع ياسين هدفا، النادى الأهلى صاحب تاريخ كبير داخل القارة السمراء وأكثر الأندية تتويجاً بالبطولات فى افريقيا، استطاع الأهلى أن يحصل على لقب بطولة دورى أبطال افريقيا 8 مرات طوال تاريخه ويُعد أكثر الأندية حصولاًً على اللقب .

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.