شكرا لقرائتكم خبر عن مشير حنفى: موقف عاشور مع الأهلي غير مفهوم.. عصر الانتماء انتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مشير حنفى، نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، أن موقف حسام عاشور مع النادى الأهلى غير مفهوم، ويجب عليه التفكير فى الأمر جيدا قبل اتخاذ القرار النهائى، قائلا، "أنا قررت الرحيل عن الأهلى وعندى 29 عاما، ولم ألعب فى أى مكان آخر غير الأهلي".

وأضاف مشير حنفى، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "النجوم فى رمضان" مع الإعلامية ريهام سويلم عبر إذاعة الشباب والرياضة، "كرة القدم فى العصر السابق كانت تعتمد بشكل كبير على الانتماء، لكن فى الوقت الحالى الأمر اختلف بشكل كبير والأهم بالنسبة للاعبين حاليا هى المادة وليس الانتماء وهناك أمثلة كثيرة".

وكشف مشير حنفى أن من وجهة نظره محمود الونش هو أفضل مدافع فى مصر نظرا لتطبيقه مهام مركزه على أكمل وجه، ويأتى بعده رامى ربيعة حال ابتعاد الإصابات عنه، متوقعاً أن يكون لهم دور كبير فى منتخب مصر".

ويحرص حسام عاشور قائد النادى الأهلى على استشارة كباتن الفريق الأحمر الكبار، سواء لاعبى الكرة أو المعتزلين منهم، قبل اتخاذ قراره النهائى سواء باعتزال كرة القدم أو استكمال مسيرته الكروية فى السنوات القادمة.

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وتحدث عاشور مع عدد من رموز الأهلى، منهم عماد متعب وحسام غالى وشريف إكرامى ووليد سليمان، قبل إعلان قراره النهائى، خاصة أنه ليس هناك حاجة للاستعجال فى ظل توقف النشاط الرياضى والكروى فى العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأغرت عدد من الأندية المحلية التى ترغب فى الحصول على خدمات حسام عاشور، ومنها الاتحاد السكندرى وسموحة حسام عاشور بالحصول على شارة القيادة بمجرد انتقاله للفريق بخلاف بعض الامتيازات الأخرى، ومنها إعفاؤه من نسبة المشاركة والضرائب.