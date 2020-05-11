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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 11 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اجتماع طارئ باتحاد الكرة لمناقشة أزمة اللائحة الجديدة والانتخابات، اتحاد الكرة: اقتراح بإنهاء الدورى أول أكتوبر.. وانطلاق الجديد بعد أسبوعين .

تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعاً طارئاً فى الجبلاية منذ التاسعة صباحا، بحضور أعضاء اللجنة بالكامل منذ الصباح الباكر، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بتعديلات اللائحة خاصة فيما يتعلق بانتخابات الاتحاد، وكذلك موقف الانتخابات المقبلة

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تأجيل اجتماعه الذى كان مقررا انعقاده مطلع الأسبوع الجارى، حتى يوم الخميس المقبل فى مقر النادى بالجزيرة لمناقشة عدد من الملفات المهمة والعاجلة.

كشف الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، بالتشاور مع لجنة التخطيط بالنادى، مستقبل الأنجولى جيرالدو جناح الفريق مع خلال الفترة المقبلة.

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كشف مسئولو اتحاد الكرة أنهم تقدموا باقتراح إلى وزير الشباب والرياضة، خلال حفل الإفطار الذى جمعهم الأربعاء الماضى بمقر الجبلاية، لعودة الدورى أول أغسطس المقبل بعدما أوضح الوزير أن هناك صعوبة فى عودة الدورى فى الوقت الحالى

سادت حالة من الانقسام بين لاعبى الإسماعيلى "المصريين" بسبب تفاوت النسب التى أقرتها إدارة النادى لتخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا، وحسم لاعبو الدراويش الأجانب موافقتهم على طلب الإدارة بتخفيض عقودهم، بينما لا تزال المشاورات جارية لحسم الملف بين اللاعبين المحليين

أخبار الرياضة

جدد النادي الأهلي مفاوضاته لضم طاهر محمد طاهر خلال الأيام الماضية بعدما سبق وابتعد اللاعب عن دائرة المُرشحين لتدعيم القلعة الحمراء في فترات سابقة قبل أن يمنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الضوء الأخضر لإدارة النادي باتمام التعاقد مع "جناح" المقاولون بعدما شاهد له أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية ووجد فيه شخصية لاعب قوي وصاحب مهارات فنية عالية يحتاج إليها الفريق.

جمدت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، العقد الجديد الذى كان مقررا توقيعه مع شركة الملابس العالمية، حتى مونديال 2022 بعدما سافر وفد من الجبلاية يضم محمد فضل و أحمد عبد الله عضوا اللجنة وحمادة زاهر مدير التسويق، وتم الاتفاق على تفاصيل العقد وكان من المقرر توقيعه فى أبريل الماضى إلا أنه تم التأجيل بسبب توقف الطيران وعدم قدرة مندوبى الشركة على المجىء لمصر لتوقيع العقود فى مؤتمر صحفى موسع.